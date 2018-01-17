НЕГОДА В УКРАЇНІ

У трьох областях України внаслідок ускладнення погодних умов 15 населених пунктів залишилися без електрики.
«З 16 на 17 січня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 15 населених пунктів у 3 областях, а саме: Донецька — 9 н. п., Запорізька — 3 н. п., Одеська — 3 н. п.», — йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
До відновлення електропостачання населених пунктів уже залучено бригади обленерго.
У четвер, 18 січня, в Україні очікується серйозне ускладнення погодних умов. Погоду визначатимуть снігопади та сильні хуртовини, а також зниження температури повітря.
Про це повідомляється в документі за підписом директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди.