ЗАМІНУВАННЯ БУДІВЛІ МІСЬКОЇ РАДИ У ПОКРОВСЬКУ

Близько 17.00 до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від аноніма, що заміновано місцевий виконком. Наразі на місці події працює поліція.
На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група поліції, співробітники ДСНС та швидкої допомоги, викликані спеціалісти-вибухотехніки та кінологи. Наразі адміністративна будівля виконкому та прилегла територія оточена правоохоронцями, всі люди евакуйовані.
Поліцейські забезпечують охорону місця події. Зараз йде ретельне обстеження адміністративної будівлі виконкому та прилеглої території.
За даним фактом проводиться перевірка.
Нагадаємо, що в даний час в сусідній адмінбудівлі на площі Шибанкова проводиться сесія міської ради.
Покровський відділ поліції
Донецької області