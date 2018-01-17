ГОРОСКОП НА 17 СІЧНЯ

ОВЕН
Якщо з кимось маєте напружені стосунки – саме час для примирення.
ТЕЛЕЦЬ
Варто зосередитися на найбільш актуальних питаннях. Доведіть справу до кінця.
БЛИЗНЮКИ
Дуже напружений день. Будьте в курсі всіх важливих справ.
РАК
Чекайте на гостей та новини. Можливо, з’являться нові завдання та пропозиції.
ЛЕВ
Особисті справи мають бути в пріоритеті. Менше претензій, якщо хочете уникнути сварки.
ДІВА
Претензії до вас з боку близьких і колег мають підґрунтя. Можливі нові знайомства.
ТЕРЕЗИ
Приділіть максимум своїх сил поточним справам. Треба показати, що ви відповідальні.
СКОРПІОН
Можливі неочікувані зміни в особистих та ділових справах.
СТРІЛЕЦЬ
Стежте за тим, що і кому говорите. Можуть виникнути суперечки та конфлікти.
КОЗЕРІГ
Виникне бажання величезних змін. Вони підуть вам на користь.
ВОДОЛІЙ
Впорядкуйте всі свої справи. Сьогодні на вас чекає успіх у всьому, що робите.
РИБИ
З’явиться багато нових планів. Можете запланувати зустрічі з друзями.