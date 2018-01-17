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ГОРОСКОП НА 17 СІЧНЯ

17.01.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Якщо з кимось маєте напружені стосунки – саме час для примирення.

ТЕЛЕЦЬ

Варто зосередитися на найбільш актуальних питаннях. Доведіть справу до кінця.

БЛИЗНЮКИ

Дуже напружений день. Будьте в курсі всіх важливих справ.

РАК

Чекайте на гостей та новини. Можливо, з’являться нові завдання та пропозиції.

ЛЕВ

Особисті справи мають бути в пріоритеті. Менше претензій, якщо хочете уникнути сварки.

ДІВА

Претензії до вас з боку близьких і колег мають підґрунтя. Можливі нові знайомства.

ТЕРЕЗИ

Приділіть максимум своїх сил поточним справам.  Треба  показати, що ви відповідальні.

СКОРПІОН

Можливі неочікувані зміни в особистих та ділових справах.

СТРІЛЕЦЬ

Стежте за тим, що і кому говорите. Можуть виникнути суперечки та конфлікти.

КОЗЕРІГ

Виникне бажання величезних змін. Вони підуть вам на користь.

ВОДОЛІЙ

Впорядкуйте всі свої справи. Сьогодні на вас чекає успіх у всьому, що робите.

РИБИ

З’явиться багато нових планів. Можете запланувати зустрічі з друзями.

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