В ШЕВЧЕНКО ЗНАЙШЛИ ТРУП

55-річний чоловік ще 08.01.2017 р пішов із своїм товаришем продовжувати святкувати і не повернувся додому. Його співмешканка кілька днів самотужки шукала чоловіка та коли зрозуміла, що це – марно, звернулася до поліції. Через три дні ретельних пошуків, біля одного з покинутих будинків в селищі правоохоронці виявили труп розшукуваного. Попередня причина смерті чоловіка – природня смерть.
13.01.2018 року до чергової частини Покровського відділу поліції звернулася мешканка с. Шевченко із заявою про те, що її співмешканець кілька днів тому пішов з дому і досі не повернувся. Жінка пояснила, що не одразу звернулася до правоохоронців через те, що її чоловік в нетверезому стані і раніше міг піти з дому на невизначений термін, але завжди повертався.
Правоохоронці одразу виїхали на вказану адресу та розпочали пошуки зниклого, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Поліцейські здійснювали подворовий обхід сусідів та інших мешканців селища, аби отримати будь-яку інформацію про його можливе місцеперебування. Так, правоохоронці встановили чоловіка, який, як виявилося, останнім спілкувався із зниклим. 41-річний мешканець селища Шевченко розповів, що ще 08.01.2018 року до нього в гості прийшов товариш, разом вони розпивали алкогольні напої, потім посварилися і гість вирішив піти. Господар провів його до одного з дворів, залишив там і повернувся до себе додому. Саме на цьому місці правоохоронці і виявили труп розшукуваного чоловіка.
Для перевірки всіх обставин зникнення та смерті даного громадянина слідчими Покровського відділу поліції розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України з додатковою позначкою «природня смерть».
Покровський відділ поліції
Донецької області