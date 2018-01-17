ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 СІЧНЯ

- 1209 — у Кембриджі відчинив двері університет
- 1595 — французький король Генріх Наваррський оголосив війну Іспанії.
- 1605 — вперше опубліковано роман Сервантеса «Дон Кіхот».
- 1648 — війська Олівера Кромвеля розбили шотландців під Престогоном.
- 1805 — у Харкові відкрито перший у східній Україні університет.
- 1861 — запатентований змивний туалетний бачок. Томас Креппер запатентував біде.
- 1904 — відбулася прем’єра п’єси Чехова «Вишневий сад».
- 1912 — члени експедиції Р. Скотта першими у світі прибули до Південного полюса.
- 1918 — українські більшовики закликали робітників Києва до збройного повстання.
- 1918 — польський піаніст та композитор Ігнацій Ян Падеревський став прем’єр-міністром Польщі.
- 1921 — у Відні створений Український вільний університет, незабаром переведений у Прагу.
- 1949 — у США почався судовий процес над лідерами компартії.
- 1961 — захоплений у полон і оскальпований прем’єр Республіки Конго Патріс Лумумба.
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- — американський президент Д. Ейзенхауер першим сформулював поняття «військово-промисловий комплекс».
- 1966 — в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США було загублено 4 водневі бомби (дві впали на поля та заразили радіацією сотні гектарів, а дві — в море).
- 1969 — «Бітлз» випустили платівку «Yellow Submarine» (англ. «Жовтий підводний човен»).
- 1987 — створена Рада жінок України.
- 1991 — почалася операція «Буря в пустелі» (американські авіанальоти на Ірак).
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- — Ірак випустив у напрямку Ізраїлю та Саудівської Аравії 7 ракет «СКАД», аби спровокувати арабо-ізраїльський конфлікт.
- 1992 — Республіка Екваторіальна Гвінея визнала незалежність України.
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- — Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією.
- 2000 — режим талібів Афганістану заявив про визнання ним незалежності Чечні.
- 2010 — відбувся перший тур виборів Президента України (другий — 7 лютого).