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БЕЗ ПАСПОРТА НЕ ДОПУСТЯТЬ ДО ЗНО

17.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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Реєстрація учасника для проходження зовнішнього оцінювання передбачає обов’язкову наявність паспорта громадянина України. Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки, яким затверджено зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Документ вже зареєстрований у Міністерстві юстиції, інформує osvita.ua.

Зокрема, норму, що передбачала можливість подання копії свідоцтва про народження замість копії паспорта для реєстрації для участі у ЗНО особами, яким станом на 01 вересня року не виповнилося 16 років, скасовано.

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