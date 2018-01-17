БЕЗ ПАСПОРТА НЕ ДОПУСТЯТЬ ДО ЗНО

Реєстрація учасника для проходження зовнішнього оцінювання передбачає обов’язкову наявність паспорта громадянина України. Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки, яким затверджено зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Документ вже зареєстрований у Міністерстві юстиції, інформує osvita.ua.
Зокрема, норму, що передбачала можливість подання копії свідоцтва про народження замість копії паспорта для реєстрації для участі у ЗНО особами, яким станом на 01 вересня року не виповнилося 16 років, скасовано.