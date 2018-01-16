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ІМЕНИНИ 16 СІЧНЯ

16.01.2018 Варто знати Комментариев нет
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Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».

Ірина — ім’я  прийшло з давньогрецької міфології, де богиню миру і спокою називали Ейрена. Святою покровителькою цього імені вважається великомучениця Ірина Македонська, яка терпіла образи і приниження за свою віру і була спалена на багатті в 304 році. Незважаючи на грецьке походження імені Ірина, вона має багато форм на різних мовах: Орина, Ярина, Ірена, Иринья. На Русі ім’я Ірина було поширене, але в основному використовувалося у формі Орися.

Аріна — ім’я в перекладі з грецької мови означає «спокій», «мир». Існує дві версії походження імені: грецька і слов’янська. За першою версією походить від імені Ірина, яка, в свою чергу, походить від імені давньогрецької богині миру – Эйрены. За іншою версією ім’я Орися походить від давньослов’янського Ярина, яке є похідним від Ярило, так звали головного бога в слов’янській міфології.

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