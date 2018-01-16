ЧОЛОВІК ВБИВ ТОВАРИША НОЖИЦЯМИ

Прокурор Артемівської місцевої прокуратури, підтримуючи публічне обвинувачення у суді, довів провину 46-річного чоловіка, який через образи на свою адресу вбив товариша по чарці.
Під час судових слухань установлено, що у червні 2017 року чоловік, знаходячись у якості запрошеного гостя в квартирі малознайомих людей, розпивав разом з 41-річним господарем спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, у ході якої господар квартири почав висловлювати принизливі та нецензурні образи на адресу гостя.
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, гість схопив металеві ножиці та наніс ними опонентові не менше чотирьох ударів у шию, вухо та у підключичну область. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Суд, врахувавши всі доводи прокурора, визнав чоловіка винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області