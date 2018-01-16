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УВАГА! З 2018 РОКУ ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

16.01.2018 Новини Комментариев нет
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Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує платників про те, що 01.01.2018 набрав чинності Закон України від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», яким внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), зокрема в частині плати за землю.

Встановлено, що річна сума орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути меншою за розмір земельного податку:

— для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено – у розмірі не більше 3% їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1% їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 1% їх нормативної грошової оцінки;

— для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено – у розмірі не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

— фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання з плати за землю, якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені нормами Кодексу.

 

 

 

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