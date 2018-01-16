ТЕРМІН «ІНВАЛІД» СКАСОВАНО

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2249 — VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», прийнятий Верховною Радою України 19 грудня 2017 року. Метою Закону є продовження роботи, розпочатої Урядом на виконання Указу Президента України від 3 грудня 2015 № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», про виключення із законодавства України та вживання терміна «інвалід» і заміни його терміном «особа з інвалідністю ».
Цим документом вносяться зміни в 37 законів України, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено словами «людина з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» і «людина з інвалідністю внаслідок війни». Таким чином, Закон приводить норми чинного законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Крім того, вводячи в ужиток термін «особа з інвалідністю», перш за все, акцент робиться на людину, а не на його інвалідності.