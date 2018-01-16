ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ У 2017 РОЦІ: ХТО І КОЛИ?

Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє, що з 1 січня 2018 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2017 році.
Обов’язок подання декларації у громадян настає у випадку отримання таких доходів:
- від особи, яка не є податковим агентом (тобто від інших фізичних осіб які не зареєстровані, як самозайняті особи, у т.ч.: надання репетиторських послуг, послуг з перевезення громадян, бухгалтерські послуги, тощо;
- іноземних доходів;
- від операцій з інвестиційними активами;
- від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомості, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;
- від успадкування чи отримання у дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;
- за ухвалою суду, за яким прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно;
- у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року;
- у разі отримання цільової благодійної допомоги, не використаної та не повернутої благодійнику у строки, визначені законодавством;
- у разі отримання нецільової благодійної допомоги, у разі якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір, встановлений пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 Податкового кодексу України;
- у разі отримання основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;
— від продажу власної сільськогосподарської продукції, якщо сукупний розмір земельних часток (паїв), виділених в натурі (на місцевості), перевищує 2 гектари.
Термін надання декларації громадянами, які отримали вищевказані доходи, – до 1 травня 2018 року.
Громадяни можуть скористатися правом на отримання податкової знижки у разі, якщо у 2017 році вони сплачували:
- відсотки за користування іпотечним кредитом;
- кошти на користь закладів освіти;
- страхові платежі та/або пенсійні внески.
Термін надання громадянами декларації для отримання податкової знижки — до 31 грудня 2018 року.
Надати декларацію про майновий стан і доходи, а також отримати податкову консультацію з цього питання громадяни можуть в Центрах обслуговування платників Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області:
— м.Покровськ, вул. Європейська, 1 (тел. 06239 22459);
— м. Мирноград, вул. Центральна, 19 (тел. 06239 542147);
— м. Селидове, вул. Гоголя, 1 (тел. 06237 23250).
Режим роботи: з понеділка по четвер з 9-00 до 18-00 год., у п‘ятницю з 9-00 до 16-45 год., у суботу – з 9 до 13 год., обідня перерва – з 13-00 до 13-45 год., неділя – вихідний.
Крім цього, громадяни можуть звернутись за консультацією з питань декларування до фахівців Покровсько-Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області за адресою: м.Покровськ, вул. Прокоф’єва, 113.
Шановні громадяни! Своєчасне декларування доходів та сумлінна сплата податків – це конституційний обов’язок перед своєю державою, наголошує Покровсько-Добропільське управління Головного управління ДФС у Донецькій області.