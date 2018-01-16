ГОРОСКОП НА 16 СІЧНЯ

ОВЕН
Не нервуйте — сьогодні не все залежить від ваших зусиль.
ТЕЛЕЦЬ
Чекайте на приємний вечір — друг запросить Вас до ресторану.
БЛИЗНЮКИ
Доведеться пожертвувати своїми потребами заради близьких.
РАКИ
Ви випромінюєте позитив — люди будуть до Вас чуйними.
ЛЕВ
Доведеться зарити сокиру війни заради спільної справи.
ДІВА
День буде насичений компліментами та фліртом.
ТЕРЕЗИ
На роботі з`являться нові обов`язки та приємні колеги.
СКОРПІОН
Ваша спритність допоможе виправити давню проблему.
СТРІЛЕЦЬ
Будь-які дії, пов`язані з фінансами, принесуть успіх.
КОЗЕРІГ
Сьогодні не варто розраховувати на фарт – лише логіка.
ВОДОЛІЙ
Ваша проникливість сьогодні межує з телепатією.
РИБИ
Можете розслабитись і лягти спати пізніше, ніж зазвичай.