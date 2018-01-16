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ГОРОСКОП НА 16 СІЧНЯ

16.01.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Не нервуйте — сьогодні не все залежить від ваших зусиль.

ТЕЛЕЦЬ

Чекайте на приємний вечір — друг запросить Вас до ресторану.

БЛИЗНЮКИ

Доведеться пожертвувати своїми потребами заради близьких.

РАКИ

Ви випромінюєте позитив — люди будуть до Вас чуйними.

ЛЕВ

Доведеться зарити сокиру війни заради спільної справи.

ДІВА

День буде насичений компліментами та фліртом.

ТЕРЕЗИ

На роботі з`являться нові обов`язки та приємні колеги.

СКОРПІОН

Ваша спритність допоможе виправити давню проблему.

СТРІЛЕЦЬ

Будь-які дії, пов`язані з фінансами, принесуть успіх.

КОЗЕРІГ

Сьогодні не варто розраховувати на фарт – лише логіка.

ВОДОЛІЙ

Ваша проникливість сьогодні межує з телепатією.

РИБИ

Можете розслабитись і лягти спати пізніше, ніж зазвичай.

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