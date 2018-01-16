В ПОКРОВСЬКУ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ НА МІСЦІ ЗЛОЧИНУ ДВОХ ГРАБІЖНИКІВ, ЯКІ НАПАЛИ НА САМОТНЮ ПЕНСІОНЕРКУ

Двоє товаришів 32 та 40 років посеред ночі увірвалися до будинку літньої жінки, поцупили ікону, але грабіжникам цього виявилося замало і вони почали вимагати в потерпілої гроші. Саме в цей момент прибув наряд поліції, який і затримав зловмисників. За зухвалий напад правопорушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
До чергової частини Покровського відділу поліції надійшла заява від 80-річної місцевої мешканки про те, що невідомі намагаються виламати вхідні двері в її будинку.
Негайно виїхавши за вказаним адресом, поліцейські прибули на місце, де «на гарячому» і затримали нападників. Під час з’ясування обставин, правоохоронці встановили, що вночі постраждала почула, як хтось намагається увійти до її будинку. Жінка встигла вибігти через інший вихід і зателефонувати в поліцію. Тим часом, зловмисники перевернули в її будинку речі, схопили ікону і вже у дворі на виході один із грабіжників помітив хазяйку будинку, схопив її за одяг і почав вимагати гроші. Саме в цей момент чоловіків і затримали співробітники покровської поліції.
Один із затриманих виявився сусідом потерпілої.
Речові докази вилучені. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Покровський відділ поліції
Донецької області