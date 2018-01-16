ВИКОРИСТОВУЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ З КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ

Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу, що з 01.01.2018 набрали чинності новації, заплановані в ПКУ Законом України від 21.12.2016 № 1797-VIII щодо запровадження повноцінного функціонування електронних кабінетів платників. Із цієї дати повинна відбуватися вже повноцінна електронна ідентифікація, тобто процедура використання в податкових правовідносинах ідентифікаційних даних особи в електронній формі , які однозначно визначають фізичну або юридичну особу, або її представника.
У платника податків з’явився обов’язок використовувати електронний кабінет для листування з контролюючими органами в електронній формі в разі подання звітності в електронній формі. Винятком будуть лише ті платники, які відмовились від використання електронного кабінету в порядку, установленому в ПКУ.