ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 16 СІЧНЯ

- 1918 — Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії.
- 1920 — в Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США.
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- — вступила в дію 18-а поправка до Конституції США. У країні набрав сили «сухий закон».
- 1924 — іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра.
- 1945 — Адольф Гітлер спустився в підземний бункер, що розміщувався на глибині 18 метрів під його канцелярією, і залишався в ньому протягом наступних 105 днів аж до дня свого самогубства.
- 1954 — місто Проскурів перейменоване на Хмельницький, Кам’янець-Подільська область — на Хмельницьку.
- 1957 — у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, у якому почала виступати група «Бітлз»
- 1963 — уперше пілотом авіалайнера на міжнародній лінії стала жінка — англійка Івонн Поуп пілотувала авіарейс із Лондона в Дюссельдорф
- 1969 — чеський студент Ян Палах на знак протесту проти інтервенції радянських військ до Чехословаччини, здійснив самоспалення в центрі Праги.
- 1984 — Майкл Джексон одержав 8 статуеток «Греммі» за альбом Thriller.
- 1991 — Білий дім офіційно оголосив про початок операції «Буря в пустелі», метою якої було звільнити Кувейт від іракської окупації.
- 1992 — Буркіна-Фасо визнала незалежність України.
- 1997 — компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80 % ринку.
- 2002 — Рада безпеки ООН проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.
- 2006 — Елен Джонсон-Серліф склала присягу як президент Ліберії, ставши першою жінкою-главою держави в Африці.
- 2014 — в Україні прийняті «закони про диктатуру» («закони 16 січня»).