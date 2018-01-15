ФУТБОЛІСТИ ДЮСШ МИРНОГРАД ЗДОЛАЛИ КОМАНДУ СУПЕРНИКІВ ЗІ СЛОВ’ЯНСЬКА

14-го грудня, в рамках п’ятого туру зимового Чемпіонату області з футболу, який проходить в Краматорську, команда ДЮСШ Мирноград зустрічалася з командою ДЮСШ Слов’янськ.
Відзначимо, погода в цей день була явно не футбольна, адже матч проходив при температурі мінус 10 градусів за Цельсієм.
Не дивлячись на холодну погоду, на поле було жарко, боротьба кипіла на кожній ділянці футбольного поля. Морозна погода не завадила футболістам з Мирнограда здобути перемогу. Матч закінчився з рахунком 1: 0, на користь команди ДЮСШ Мирноград.
«Складна, але заслужена перемога нашої команди.», — відзначають тренера команди ДЮСШ Мирноград. Голом у складі мирноградчан відзначився Февральов Данило (ОШ№5).