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У ПОКРОВСЬК ПРИЇХАВ РІЗДВЯНИЙ ВЕРТЕП

15.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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14 січня у Покровськ завытав надзвичайний, співаючий і ряджений вертеп.

Студенти з Києва, Миколаєва, Полтави, Харкова та Львова прибули на Донеччину для участі в етнічному фестивалі «Вертеп-Фест 2018».

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