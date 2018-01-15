У ПОКРОВСЬК ПРИЇХАВ РІЗДВЯНИЙ ВЕРТЕП 15.01.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.14 січня у Покровськ завытав надзвичайний, співаючий і ряджений вертеп. Студенти з Києва, Миколаєва, Полтави, Харкова та Львова прибули на Донеччину для участі в етнічному фестивалі «Вертеп-Фест 2018». Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ