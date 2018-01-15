У ПОКРОВСКУ ПАЛАЄ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

Ранок 15 січня видався непростим для покровських рятувальників. Масштабна пожежа сталася в житловому будинку по вулиці Шевченка. За словами очевидців, будинок запалав через коротке замикання. На цей момент там знаходилась родина з трьох осіб, в тому числі маленька дитина.
Всі пожильці вчасно залишили помешкання, за словами рятувальників, ніхто не постраждав. На момент присутності знімальної групи телеканалу «КАПРІ» горів дах будинку. Кілька рятувальних машин вели боротьбу з вогняною стихією. Слідкуйте за оновленням інформації на нашому сайті та у випусках новин.