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У ПОКРОВСКУ ПАЛАЄ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

15.01.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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Ранок 15 січня видався непростим для покровських рятувальників. Масштабна пожежа сталася в житловому будинку по вулиці Шевченка. За словами очевидців, будинок запалав через коротке замикання. На цей момент там знаходилась родина з трьох осіб, в тому числі маленька дитина.

Всі пожильці вчасно залишили помешкання, за словами рятувальників, ніхто не постраждав. На момент присутності знімальної групи телеканалу «КАПРІ» горів дах будинку. Кілька рятувальних машин вели боротьбу з вогняною стихією. Слідкуйте за оновленням інформації на нашому сайті та у випусках новин.

 

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