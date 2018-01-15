У МИРНОГРАДІ ПРОЙДЕ ЦЕРЕМОНІЯ ПРОЩАННЯ З ЗАГИБЛИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ

16 січня, у Мирнограді відбудеться прощання з військовослужбовцем військової частини С9134, старшим солдатом Тимофієм Вікторовичем Пухальським, який загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє Покровсько-Ясинуватський ОМВК.
Тимофій Пухальський народився і жив у місті Кривий Ріг, виховувався бабусею. У 2015 році був призваний за мобілізацією, а 28 серпня 2017-го підписав контракт зі Збройними Силами України.
Життя військовослужбовця обірвалося 11 січня 2018 року поблизу села Славне Мар’їнського району, коли він виконував бойове завдання. Близько 12.15 при переведенні мінно-вибухового механізму (МВП-62М) міни з бойового у транспортне положення за допомогою спеціального ключа відбулась детонація міни (ТМ-62), в результаті чого Тимофій Пухальський загинув. 4 лютого йому б виповнився 31 рік.
У загиблого у місті Мирнограді залишилася цивільна дружина Анна. Молоді люди мали побратися 26 січня цього року.
Молебень за загиблим почнеться о 12.00 у Свято-Дмитрієвському храмі (вул. Центральна) міста Мирнограда; поховання відбудеться на кладовищі «Степове» у Мирнограді о 13.00.