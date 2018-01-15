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УВАГА! ВИЇЗНИЙ ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

15.01.2018 Новини Комментариев нет
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Заступник начальника – начальник Покровсько-Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області Єльникова Алла Петрівна проводить виїзний особистий прийом громадян в Покровській ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області 16.02.2018 з 10-00 до 12-00.

Попередній запис громадян на особистий прийом здійснюється в приміщенні Покровської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області за адресою: каб.1, вул. Європейська (Горького), буд.1,  м. Покровськ з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00 (у п’ятницю – до 16.45) або за телефоном: (06239) 22459.

Попередній запис на особистий прийом  припиняється за десять робочих днів до календарної дати особистого прийому.

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