УВАГА! ВИЇЗНИЙ ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Заступник начальника – начальник Покровсько-Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області Єльникова Алла Петрівна проводить виїзний особистий прийом громадян в Покровській ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області 16.02.2018 з 10-00 до 12-00.
Попередній запис громадян на особистий прийом здійснюється в приміщенні Покровської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області за адресою: каб.1, вул. Європейська (Горького), буд.1, м. Покровськ з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00 (у п’ятницю – до 16.45) або за телефоном: (06239) 22459.
Попередній запис на особистий прийом припиняється за десять робочих днів до календарної дати особистого прийому.