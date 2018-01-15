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ТЕНІСНИЙ ТУРНІР ЗАВЕРШЕНО

15.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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З 11 по 14 січня в спортивному залі Покровської Дитячо-юнацької спортивної школи відбувся другий Всеукраїнський турнір з настільного тенісу пам’яті першого майстра спорту СРСР в Донецькій області Микаела Оганесяна.

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