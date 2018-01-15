ТЕНІСНИЙ ТУРНІР ЗАВЕРШЕНО 15.01.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.З 11 по 14 січня в спортивному залі Покровської Дитячо-юнацької спортивної школи відбувся другий Всеукраїнський турнір з настільного тенісу пам’яті першого майстра спорту СРСР в Донецькій області Микаела Оганесяна. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:капри, микаэл, Новини, Новости, оганесян, теннис Додати коментар Отменить ответ