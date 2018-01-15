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ПРИКМЕТИ НА 15 СІЧНЯ

15.01.2018 Цікаво знати Комментариев нет
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15 січня відзначається Сильвестров день або Куряче свято. Тривають гуляння, пов’язані зі Святками. Морози посилюються, але зате дні стають набагато довше. Найчастіше 15 січня починають помсти хуртовини, вдаряють морози. Говорили: «На Сильвестра день перебуває, а мороз — міцнішає».

У храмах 15 січня відбуваються богослужіння, які присвячені Святому Сильвестра Римського — святителю і єпископу, який проповідував Віру в Ісуса Христа, коли на християн відбувалися гоніння. У народі Святий Сильвестр був відомий як покровитель домашньої птиці, особливо курей. Тому, 15 січня селяни займалися тим, що чистили курятники, окурювали їх запашними травами, а також годували птахів. Маленьким дітям давали особливе частування у вигляді півників — випічку, приготовану за спеціальним рецептом. 15 січня так і називали — «Курячий свято». Вважалося, що якщо в курнику 15 січня повісити круглий камінчик на мотузочці з отвором посередині («курячого бога»), то домашня птиця не буде хворіти.

Народні прикмети на 15 січня

  1. Якщо у морозний день півні починають рано співати — чекай відлиги
  2. Якщо сорока шукає притулок серед житла — прикмета до того, що буде заметіль
  3. Якщо людина народилася в Сильвестров день, 15 січня, то він, швидше за все, буде відмінним птахівником. В якості оберега йому рекомендують носити агат
  4. Якщо ввечері 15 січня на небі з’явилися хмари, то це обіцяє переміну погоди
  5. Якщо рано півні заспівали — бути відлизі
  6. Якщо в день 15 січня протерти одвірок заговоренной водою, печалі і хвороби ніколи не увійдуть у хату.
  7. На Сильвестра, 15 січня, зазвичай намагалися не їсти м’ясо. Особливо це стосувалося птиці — прикмети свідчать, що робиться це, щоб щастя з хати не упорхнуло.
  8. Заміжні жінки і старої ворожили, використовуючи цибулини. Посипали сіллю 12 цибулевих часточок і залишали на столі на всю ніч. Вранці дивилися, скільки цибулин змокло — стільки місяців у році і будуть дощовими.
  9. Якщо 15 січня лікувати лихоманку, то хворий скоро видужає
  10. Якщо місяць на небі яскравий і з гострими рогами, то на наступний день буде вітряна погода
  11. Якщо півень заспівав пізно ввечері — чекай зміни погоди
  12. Кури 15 січня рано лягають — чекай холоднечу
  13. Качки і гуси копаються в снігу — скоро потеплішає
  14. Якщо на Сильвестра трапляється буря — чекай сильних морозів у найближчі дні
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