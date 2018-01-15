ДО ПОКРОВСЬКА ЗАВІТАВ ВЕРТЕП ЗІ ЛЬВОВА 15.01.2018 Новини, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.14 січня до Покровська завітав справжій різдвяний дух!! З фестивалем вертепів «Вертеп-фест 2018» до нас приїхала молодь із громадської організації «Українська Академія Лідерства». Всі перехожі, які стали свідками цього казкового дійства, отримали купу світлих та позитивних емоцій!!! Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:ВЕРТЕП, Вертеп-фест 2018, капри, Львов, Українська Академія Лідерства Додати коментар Отменить ответ