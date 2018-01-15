ДВОЄ МЕШКАНЦІВ ПОКРОВСЬКОЇ ОПЕРЗОНИ ПОТРАПИЛИ НА «ГАЧОК» ІНТЕРНЕТ-ПРОДАВЦІВ

Мешканець Мирнограду передплатив 5500 гривень за холодильник, обраний на відомому сайті з продажу побутової техніки, а чоловік з с.Михайлівка замовив в інтернеті мотоблок вартістю 5 тисяч гривень. В обох випадках продавці виявилися шахраями, а покупці залишилися і без замовлень і без грошей. Повідомляє сайт Покровського відділу поліції.
До чергової частини Покровського відділення поліції звернувся 47-річний чоловік із заявою про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошима. З’ясувалося, що потерпілий замовив в інтернеті мотоблок, перерахував на рахунок продавця 5 тисяч гривень і почав чекати на замовлення. А от продавець з відправкою не поспішав. Навпаки – його телефон виявився вимкненим, як тільки гроші потрапили на банківський рахунок.
Аналогічний випадок був зафіксований і в Мирнограді. Там за допомогою до правоохоронців звернувся 38-річний місцевий мешканець. Чоловік став жертвою інтернет-шахраїв, вирішивши купити холодильник і відправивши за нього продавцю 5 тисяч 500 гривень. Тільки но гроші опинилися на картці «постачальника», зв’язок із ним раптово зник.
За даними фактами співробітники поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство». Зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі.