ГОРОСКОП НА 15 СІЧНЯ

ОВЕН
Завдяки позитиву Овни покажуть себе не тільки хорошими співробітниками, але і заслужать довіру у начальства.
ТЕЛЕЦЬ
Тельцям вперше в житті захочеться все кинути і поїхати у відпустку. Начальство піде вам на зустріч і допоможе в вашому бажанні.
БЛИЗНЮКИ
Близнюкам сьогодні доведеться багато працювати. Вечір краще провести на свіжому повітрі.
РАК
Ракам захочеться почати життя з чистого аркуша. Ви переглянете свої принципи і, можливо, комусь з вашого оточення не знайдеться місця у вашій нового життя.
ЛЕВ
Левам потрібно уважніше поставитися до свого здоров’я. Можливі проблеми з шлунково-кишкового тракту.
ДІВА
Діви сьогодні доведеться багато працювати не тільки на роботі, але і вдома. Якщо ви не будете нікого критикувати — життя заграє новими фарбами.
ТЕРЕЗИ
Зірки обіцяють чудовий день, коли все те, що задумаєте — збудеться. Звичайно ж, помилки будуть, але вони дрібні і незначні.
СКОРПІОН
Скорпіонам доведеться переглянути свої відносини з коханою людиною. Можливі конфлікти, але до вечора все владнається.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям зірки приготували приємне хвилювання і цікавий сюрприз. Будьте уважні за кермом.
КОЗЕРІГ
Козерогам сьогодні обов’язково пощастить, але не варто розраховувати на постійне везіння.
ВОДОЛІЙ
Водоліям сьогодні доведеться доводити свою правоту. Чи не найкращий день для початку дієти.
РИБИ
Рибам доведеться переглянути свої відносини з роботодавцем. Можливо, зовсім скоро вам запропонують посаду получше.