ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 СІЧНЯ

- 1392 — польський король Владислав Ягайло надав міські права Холму.
- 1506 — у Римі знайшли та перевезли у Ватиканський собор скульптуру «Лаокоон і його сини».
- 1604 — розпочала роботу Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I для обговорення вимог пуритан щодо зміни доктрини Англіканської церкви.
- 1761 — в битві біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (на чолі з Ахмад-шахом Дуррані) в союзі з індійськими мусульманськими загонами вщент розтрощило війско маратхськихкнязів.
- 1794 — Елізабет Хог Беннетт з Едома, штат Вірджинія, стала першою американською жінкою, якій успішно зроблений кесарів розтин.
- 1900 — прем’єра опери «Тоска» Дж. Пуччіні
- 1918 — отримано відповідь Ради народних комісарів про відмову вести мирні переговори з Українською Центральною Радою, з посиланням на останню її ноту, яка була сприйнята як образа
- 1969 — у космос вирушив радянський космічний корабель «Союз-4», а наступного дня — «Союз-5».
- 1980 — Генеральна Асамблея ООН засудила інтервенцію СРСР в Афганістан і прийняла резолюцію, якою вимагала «негайно, безумовно і повністю
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою.
- 2004 — після близько 500-річної перерви прапор «п’яти хрестів» став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства.
- 2005 — космічний зонд «Гюйгенс» здійснив вдалу посадку на поверхню Титану.
- 2010 — годинник кінця світу переведений на одну хвилину назад.