14 січня — це так зване перезимують або середина зими. Відзначається Старий Новий рік, і вважається, що Різдвяні Святки досягли свого апогею. Після Васильєва дня і до 18 січня, згідно з народним повір’ям, біснувалася нечиста сила. В цей же час проводилися народні гуляння з піснями, танцями, колядками — так люди намагалися відігнати від себе зло.
Василь є покровителем свиней, а тому 14 січня моляться за те, щоб домашні тварини не хворіли. Також кажуть: «Прийшов Васильєв день, і зими прийшла серединка». Старалися провести цей день якомога веселіше. На столі у свято обов’язково повинна бути свиняча голова.
Також 14 січня в православній церкві відзначається Обрізання Господнє. У Писанні сказано, що на восьмий день від Різдва Святої Немовля був обрізаний і іменований ім’ям Ісус, яке означає «Спаситель». Супроводять цього дня прикмети і традиції.
За однією старовинною традицією 14 січня вариться кутя — спеціальна каша з додаванням великі, родзинок, меду і горіхів. Господині здавна примічали, що якщо горщик з кутею дістали з печі, а він тріснув, то це призведе до нещастя. Сама каша, що вийшла, наваристою і смачною, віщує швидке весілля дітей. Якщо каша 14 січня гірчить — чекай поганих новин. Якщо пророкування було хорошим, кутю з’їдали всією сім’єю. Щоб погані передбачення не справдилися, горщик з кашею викидали в ополонку.
Народні прикмети на 14 січня
- Зростаючий місяць в ніч на 14 січня — до сильного повені навесні
- Якщо вранці йде сніг, то зима теж буде сніжною, а весна настане пізно
- Спостерігали за напрямком вітру. Вважалося, що якщо він дме з Півночі, то літо буде холодним, із Заходу — непогожим, зі Сходу — посушливим, з Півдня — цілком звичайним, теплим, без особливих температурних перепадів.
- Якщо людина народилася в Васильєв день, то, згідно з повір’ями, він буде дуже багатим. В якості оберега йому рекомендується носити яшму.
- Сильний сніг в Васильєв день — бути хорошому лету. Відлига пророкує прохолодні літні дні
- Яскраві зірки на небі 14 січня віщують швидкі морози
- Снігопад в Васильєв день — прикмета до того, що чекають багаті врожаї влітку і восени
- Якщо 14 січня випадає на молодика, це призводить до великої повені
- Якщо сніг почав йти з самого ранку, то це означає, що снігопади не припиняться ще дуже довго і, швидше за все, триватимуть до самої весни
- У цей день не можна лаятися і лихословити, думати про погане, оскільки як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш (нехай навіть мова йде про Старому Новий рік)
- Не можна позичати гроші, щоб не бути в боргах весь рік
- Вважається, що якщо 14 січня надіти обновку, то протягом усього року буде супроводжувати удача
- Бажання, яке було загадане в ніч з 13 на 14 січня, обов’язково збудеться
- Якщо на дорогах 14 січня ожеледь, це обіцяє урожай