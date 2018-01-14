ГОРОСКОП НА 14 СІЧНЯ

Овен
Овну доведеться стукати у всі двері і навіть лізти у вікно, якщо захочеться досягти успіху. Але знайте, що без підтримки друзів, вам не досягти бажаного. Відмінний день для того, щоб вирішити фінансові проблеми. Збільшити прибуток можна одним способом – підробітком. Увечері Овну необхідно зв’язатися з родичами.
Телець
Гороскоп не радить Тельцю заглядати в далеке майбутнє, особливо, якщо ситуації в житті змінюються день від дня. Щодо нової роботи не переживайте, якщо є пропозиція, то воно повинно розглядатися. В особистому житті Телець буде завзято відстоювати свій простір, женучись за незалежними судженнями. Відкривайте шляхи для духовного розвитку.
Близнюки
В житті Близнюків очікуються радикальні зміни, які допоможуть дізнатися краще близьких друзів і почати нову діяльність. Якщо у любові ви в чомусь сумніваєтеся, то краще відкладіть в сторону пропозицію руки і серця. Штамп у паспорті нічого не вирішить, поки Близнюки самі налаштовані на невимушені стосунки.
Рак
Гороскоп радить Раку бути витриманим у словах та вчинках, якщо ситуація в родині загострилася до межі. Ви занадто бурхливо реагуєте на те, що і виїденого яйця не коштує. В роботі все складеться легко і швидко, тому переживати не слід. Самовідданість по відношенню до родичів дасть Раку позитивний заряд і масу емоцій.
Лев
У Лева остаточно здадуть нерви, якщо з ранку він почне сперечатися з усіма підряд. Краще на час вимкніть телефон, відійдіть від справ і заспокойтеся. Почуття гумору допоможе вирішити проблеми в особистому сфері. Якщо Лев з обранцем на одній хвилі, то нічого пояснювати не доведеться. Головне, довіряйте серця, а не словами.
Діва
Гороскоп не радить Діві бути занадто самовпевненою, якщо питання торкнеться фінансів. Ви нарахували собі одну суму грошей, а отримаєте іншу. Щоб зберегти все це, краще вкласти кошти у вигідне підприємство. Хороший день для кохання, побачень та інтимної близькості. У Діви все пройде так гармонійно і прекрасно, що причепитися неможливо.
Терези
Вас чекають важливі доленосні зустрічі, від яких ви не зможете закритися навіть купою гордості і самовладдя. В роботі буде потрібна не тільки витримка, але й ентузіазм. Особливо, якщо це абсолютно нова сфера. Пристойну грошову винагороду очікує Ваг, які невпинно і наполегливо працювали останні два місяці.
Скорпіон
Гороскоп не радить Скорпіону говорити близьким людям те, що накипіло в нього на душі. Ви можете все в одну мить зіпсувати, не задумуючись про подальші перспективи. Любовний роман може виявитися не таким міцним, як вам здавалося спочатку. Якщо ввечері Скорпіон побуде наодинці, то це дозволить уникнути розчарувань.
Стрілець
Стрілець з ранку намітить маршрут, за яким послідує у роботі та особистому житті. Планомірність стане для вас важливіше, ніж хаотичні дії. Можливе отримання подарунка від людини, який багатьом вам зобов’язаний. Досягаючи нове в кар’єрі, Стрілець зможе відкрити в собі масу здібностей. Не біжіть від того, що судилося.
Козеріг
Гороскоп рекомендує Козерогові діяти за планом, щоб не порушити гармонію в житті. Ви тонко відчуваєте те, що лежить на поверхні відносин, тому можете зберегти любов і відносини з друзями. Для збільшення фінансів Козерогові потрібна допомога більш досвідчених у сфері бізнесу людей. Вечір підходить для занять спортом.
Водолій
Самопочуття Водолія залишає бажати кращого. Якщо це банальна застуда, то залишіться вдома і відпочиньте. У разі хронічних хвороб зверніться до лікаря, здайте аналізи і візьміть «лікарняний». Кохана людина допоможе Йому вирішити проблеми професійного плану. Не відвертайтеся від того, що саме йде до вас у руки.
Риби
Гороскоп не радить Рибам йти на поводу у людей, які переслідують корисливі цілі. Дорожче душевного спокою нічого немає, значить, зберігайте його в будь-яких ситуаціях. Слідувати чітко розроблено інструкції Рибам потрібно в роботі. Особливо, якщо ви водій, політик або педагог. Будь консервативні зміни вносите акуратно.