ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 СІЧНЯ

- 1392 — польський король Владислав Ягайло надав міські права Холму.
- 1506 — у Римі знайшли та перевезли у Ватиканський собор скульптуру «Лаокоон і його сини».
- 1604 — розпочала роботу Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I для обговорення вимог пуритан щодо зміни доктрини Англіканської церкви.
- 1761 — в битві біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (на чолі з Ахмад-шахом Дуррані) в союзі з індійськими мусульманськими загонами вщент розтрощило війско маратхськихкнязів.
- 1794 — Елізабет Хог Беннетт з Едома, штат Вірджинія, стала першою американською жінкою, якій успішно зроблений кесарів розтин.
- 1900 — прем’єра опери «Тоска» Дж. Пуччіні
- 1920 — у Летичів і Нікополь вступили частини Червоної армії.
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- — у Львові відбулося перше засідання Української головної професіональної ради, головою якої обрано П. Буняка.
- 1921 — у Тираспольському повіті Одеської губернії за допомогою загонів самооборони членів комнезамів ліквідовано повстанський селянський рух. Тільки в трьох волостях було заарештовано та надіслано до повітового комітету боротьби з дезертирством 235 військових дезертирів. Це сприяло активному проведенню продовольчої розкладки.
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- — у Бердянському та Мелітопольському повітах Запорізької губернії розпочалася активна боротьба з махновцями. До складу ревкомів у волостях активного повстанського селянського руху вводилися члени комнезамів. Також було організовано загони самооборони членів КНС. Внаслідок роботи, проведеної комнезамами, селяни Ново-Василівської, Кизнярської та Акимівської волостей Мелітопольського повіту та Ново-Спаської волості Бердянського повіту перейшли на бік радянської влади.
- — оголошено проведення «недільника червоної казарми». Мета недільника — обстеження житлових і побутових умов червоноармійців, а також організація громадськості на допомогу ремонту казарм та постачанню червоноармійців обмундируванням. Протягом місячника на підприємствах мали влаштовуватися недільники з відрахуванням зароблених коштів на благоустрій казарм та мобілізація жінок, які вміли шити на швейних машинках, на пошиття обмундирування для червоноармійців, а інших — у казарми та військові лікарні для ремонту білизни й т. п. робіт.
- — відбудовано електричну станцію на Брянському руднику Алмазнинського гірничого району Донбасу.
- — у Черкасах Кременчуцької губернії запущено деревообробну фабрику з виробництва фанери.
- 1925 — у Харкові Політбюро ЦК КП(б)У визнало необхідним поставити перед ЦК РКП(б) питання про санкціонування переходу на триступеневу систему адміністративного управління та ліквідацію губерній при безпосередньому зв’язку центру з округами. У комісію по районуванню запропоновано ввести наркома освіти, начальника політуправління Українського військового округу В. Затонського.
- 1928 — у Львові з нагоди 40-річчя існування щоденної української газети «Діло» вийшло 32-сторінкове число з ілюстрованим додатком у збільшеному накладі.
- 1942 — на ім’я А.Гітлера направлений лист, підписаний головним отаманом УНР у Варшаві А. Лівицьким, президентом Української національної ради у Києві професором М. Величківським, головою Генеральної ради українських комбатантів генералом М. Омеляновичем-Павленком, президентом Української національної ради у Львові митрополитом А. Шептицьким, де висловлювалися критичні зауваження щодо політики Третього рейху стосовно України.
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- — комендант м. Сум заборонив населенню під загрозою розстрілу виходити за межі міста без спеціальної перепустки та змінювати місце проживання без спеціального дозволу.
- 1943 — українські націоналісти вбили секретара Тернопільського обласного комітета ЛКСМУ, члена ЦК ЛКСМУ І. Бугайченка, який створив та очолив у Потієвському районі Житомирської області підпільну комсомольсько-молодіжну організацію.
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- — війська 1-го Українського фронту здобули місто Славута (Кам’янець-Подільська обл.) та райцентр Межирічі (Рівненська обл.). Наступ радянських військ зупинився, Житомирсько-Бердичевська наступальна операція завершилась в основному успішно.
- 1944 — внаслідок контрудару 1-ї танкової армії вермахту німецькі війська знову захопили райцентри Немирів (Вінницька обл.) та Буки (Київська обл.).
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- — партизани з’єднання С. Маликова після запеклого бою зайняли м. Костопіль (Рівненська обл.)
- — німецький каральний загін спалив повністю село Василівка Іллінецького району (Вінницька обл.), загинуло 11 жителів.
- 1945 — війська 2-го Українського фронту звільнили міста Лученець і Плешівець (Чехословаччина).
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- — відбулася нарада партійно-радянського активу Рівненської області. Обговорено питання «Про хід боротьби з німецько-українськими націоналістами».
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- — у Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу з швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу став українець О. Гончаренко (193,143 очок).
- 1969 — у космос вирушив радянський космічний корабель «Союз-4», а наступного дня — «Союз-5».
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою.
- 2004 — після близько 500-річної перерви прапор «п’яти хрестів» став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства.
- 2005 — космічний зонд «Гюйгенс» здійснив вдалу посадку на поверхню Титану.
- 2010 — годинник кінця світу переведений на одну хвилину назад.