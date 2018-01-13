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ПРИКМЕТИ НА 13 СІЧНЯ

13.01.2018 Цікаво знати Комментариев нет
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Це вечір колядок і напередодні Старого Нового року. Згідно з народними повір’ями, у цей день потрібно було дотримуватися народні обряди і за прикметами судити про те, якою буде погода протягом усіх 12 місяців. У чому прикмети збігалися з 1 січня. Вважалося, що це найбільш вдалий день для ворожінь, під час яких можна дізнатися правду про майбутнє.

13 січня — це Васильєв вечір і Старий Новий рік, Щедрий вечір. Прийнято було опівночі струшувати сніг з дерев — це обіцяло хороший врожай. Якщо на Василів вечір вітер приходить з південного боку, це обіцяє хороші надої і вилов риби. Якщо вітер 13 січня дме зі Сходу, то буде хороший урожай фруктів. До речі, згідно з старими звичаями, відзначали День Василя, а саме його напередодні — Васильєв вечір. Його називали Щедрування або Щедрий вечір. Поширені були в цей період святочні ворожіння. Люди говорили: «Що нагадаешь на Василів вечір, то і збудеться». Крім того, 13 січня ворожили дівчата на женихів. Існувало повір’я, що в цей вечір відьми крадуть місяць, щоб ніхто не бачив гулянь нечистої сили. Є й прикмети, пов’язані з цим днем.

Поширений обряд варення каші на Василів вечір. Кашу 13 січня готували до світанку. Господиня виймала з печі чавунець і промовляла: «Просимо до нас у будинок, зі своїм добром». Після цього оглядала кашу: якщо чавунець був повним, то це обіцяло вдалий рік, а якщо чавунець був наповненим не до країв, то це обіцяло нещастя. Також на Василів вечір ходили в гості, пригощалися пирогами і стравами зі свинини.

Багато хто вважав число 13 нещасливим і намагалися не починати в цей день ніяких нових справ, не планувати нічого важливого. Єдине, 13 січня — святкували Старий Новий рік гучними гуляннями і застіллями. Віруючі відправлялися в церкву, щоб помолитися Святому Василю.

Народні прикмети на 13 січня

  1. Якщо ніч видається зоряної і ясна, то врожай буде багатим і щедрим
  2. Якщо на Меланію стоїть тепла погода, то це прикмета до того, що літо буде дощовим
  3. Якщо людина народилася 13 січня, то він наділяється даром передбачення і здатний передбачати майбутнє. В якості оберега йому рекомендується носити лазурит і хризоліт
  4. На столі обов’язково мають бути страви з свинини — худоба буде плідним, а в родині пануватиме лад і мир.
  5. Чим рясніше застілля, тим більш вдалим буде весь рік
  6. Якщо господарі 13 січня добре приймуть колядників, то це принесе їм щастя, і навпаки
  7. Якщо 13 січня на вулиці туман, значить, у Новому році людину чекає щастя, а урожай буде багатим
  8. Сильна завірюха обіцяє багатий урожай горіхів
  9. Якщо небо зоряне, то буде багато ягід і грибів
  10. Якщо на Василів вечір випадає молодик, річки навесні з берегів не вийдуть.
  11. Відлига 13 січня обіцяє дощове літо
  12. Якщо сонце стоїть високо — садівники зберуть багатий урожай
  13. Якщо ніч 13 січня безмісячна, то це нечиста сила вкрала місяць
  14. Вважати дрібниця в цей день не можна — це віщує сльози
  15. Усі сни 13 січня вважаються віщими
  16. Якщо захворієш на Старий Новий рік, то будеш повільно одужувати
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