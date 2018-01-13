В УКРАИНЕ ОТМЕЧАЮТ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

В ночь с 13 на 14 января в украинцы отмечают Старый Новый год
. Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского календаря «старого стиля» и григорианского ‑ календаря «нового стиля». Это расхождение в XX -XXI веках составляет 13 дней, поэтому Новый год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января.
14 января (1 января по старому стилю) христианская церковь чтит память святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской. В старину этот день носил название Васильева дня и имел решающее значение для всего года. Вечер накануне (ныне 13 января) назывался Васильевым вечером.
Вечер накануне 14 января называют «щедрым», поскольку принято готовить «щедрую кутью» богатый стол после рождественского поста.
В Васильев вечер ели все самое лучшее и вкусное, что было в доме: пироги, колбасу, мясо, блины, пили пиво, вино, водку. Обязательными для новогоднего стола были кутья, поросенок или какие-либо блюда из свинины, так как Святой Василий считался покровителем свиней. Существовало поверье, что если в ночь перед Васильевым днем на столе будет много свинины, то эти животные будут плодиться в изобилии и приносить хозяевам хорошую прибыль.
Обряд посевания, который производился утром в Васильев день, производился для получения хорошего урожая в новом году. Хозяева дома давали посыпальщику что-либо в подарок, а разбросанные им зерна тщательно собирали, хранили до весны и при посеве яровых смешивали с прочими семенами.
Люди верили, что если утром в день Нового года первой в дом придет женщина, то это неминуемо принесет несчастье, если мужчина — счастье. Если в день Нового года в доме есть деньги — весь год не будешь в них нуждаться, но только при условии, если никому не дашь взаймы.