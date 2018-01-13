ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 13 СІЧНЯ

- 1610 — Галілео Галілей відкрив четвертий супутник Юпітера, який згодом отримав назву Каллісто. Третій за величиною супутник у Сонячній системі, розміром приблизно з Меркурій.
- 1854 — Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував новий музичний інструмент — акордеон.
- 1898 — опублікована стаття Еміля Золя «Я звинувачую» у справі Дрейфуса. Вона викликала широкий резонанс як у Франції, так і за її межами.
- 1916 — головний начальник Одеського Військового Округу і Генерал-губернатор Ебєлов видав обов’язкову постанову № 18415, якою перевізникам заборонено відмовлятися везти пасажирів, а також грубо поводитися з пасажирами і вимагати від них оплати понад встановлену таксу. Штраф — 3 тисячі рублів, або 3 місяці тюремного ув’язнення.
- 1919 — у Києві Директорія УНР затвердила закон про заклик військових до дійсної служби.
- 1919 — у Харкові відділ внутрішніх справ Тимчасового робітничо-селянського уряду України видав розпорядження ревкомам та радам про ліквідацію буржуазного державного апарату та відновлення радянських органів влади.
- 1919 — у Харкові утворено Українське центральне агентство (Укрцентраг) з розповсюдження преси й літератури. У складі губернських та повітових виконкомів утворювались відповідні відділи, вони займалися розповсюдженням та постачанням друкованої продукції, виконували роль посередника між пресою, книговидавцями та читачами. Мали у своєму підпорядкуванні усю мережу книжкової торгівлі: магазини, кіоски тощо.
- 1928 — у трьох будинках в містечку Шенектейді (штат Нью-Йорк) компанії RCA і General Electric встановили перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей прийому телесигналу в домашніх умовах.
- 1936 — польський суд засудив до страти Степана Бандеру, Миколу Лебедя, Ярослава Карпинця (замінено на довічне ув’язнення).
- 1942 — почалося примусове вивезення населення України в Німеччину (остарбайтери).
- 1942 — Конференція представників союзних країн, окупованих Німеччиною, що відбулася в Лондоні, прийняла декларацію про покарання військових злочинців.
- 1943 — А. Гітлер видав директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини.
- 1944 — війська 1-го Українського фронту зайняли місто Корець (Рівненська обл.) та райцентр Берездів (Кам’янець-Подільська обл.).
- 1945 — радянські війська зайняли Будапешт.
- 1957 — компанія Wham-O почала випуск фризбі.
- 1965 — губернатор штату Мінесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня «Днем української незалежності».
- 1989 — у всій Великій Британії комп’ютери були вперше паралізовані вірусом «Friday the 13th» («П’ятниця, 13-те»), відомим також під назвою «Jerusalem», котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п’ятницю.
- 1992 — Україна та Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини.
- 1992 — Республіка Кіпр визнала незалежність України.
- 1993 — у Парижі представники 130 країн підписали «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення».
- 1999 — 36-річний Майкл Джордан, жива легенда американського баскетболу, офіційно оголосив, що залишає команду «Чикаго Булз» і припиняє професійну кар’єру баскетболіста.
- 2000 — про свою відставку з поста глави компанії «Microsoft» заявив її співзасновник і багаторічний керівник Білл Ґейтс.