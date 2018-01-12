ЧЕРЕЗ КІР НЕ У ВСІХ ПОКРОВСЬКИХ ШКОЛАХ ЗАКІНЧИЛИСЬ КАНІКУЛИ

З понеділка, 15 січня, сядуть за парти учні більшості загальноосвітніх шкіл Покровська, Родинського та селища Шевченко. Як повідомила головний лікар наркологічного диспансеру Ніна Саркісян, у ЗОШ №6 канікули подовжено на тиждень через два випадки захворіння на кір у даному навчальному закладі. В інших школах таких випадків не зафіксовано. За її словами, у Покровському районі вже 5осіб захворіли на кір.
Як вберегтися від зараження, та чи є у місті вакцина?
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