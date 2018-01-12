Актуально:

У ПОКРОВСЬКУ БОРЖНИКІВ ВІДКЛЮЧАЮТЬ ВІД КАНАЛІЗАЦІЇ

12.01.2018 Сюжети Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Співробітники КП «Покровсьководоканал» спільно з бригадою Красноармійського РПУ компанії «Вода Донбасу» проводять рейди з відключення боржників — жителів держсектора від системи каналізації. 12 січня роботи велися в районі «Динасу».

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар