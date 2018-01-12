Тривають Святки. Зазвичай день 12 січня видається дуже морозним. Кажуть: «не проси у Анисьи тепла, тому що холоди прийшли».
12 січня відзначається День Анисьи зимової (Онисьи желудочницы). У цей день прийнято ходити в гості. На столі обов’язково повинні бути присутніми смакоту, свиняча тельбух, гриби. Зазвичай на Анисью різали гусей, а також варили свинячу тельбух. У селах 12 січня було прийнято забивати свиней. Брали свинячу селезінку і печінку, на яких ворожили про те, якою буде зима. Якщо селезінка гладка, то взимку будуть сильні морози. Якщо селезінка до спинки була більш товстою, то морозів можна чекати тільки в кінці зими. Якщо печінка в центрі товста, то морози почнуться вже зовсім скоро, а якщо широка тільки з боку черевця, то морозні дні протримаються до самої весни. Також на Анисью існує традиція варити свинячі шлунки. Якщо шлунок порожній, то весна настане нескоро.
Дата 12 січня в народному календарі позначено як день з сильними морозами — виключення бувають досить рідко.
Народні прикмети на 12 січня
- Вважається, що якщо на Анисью дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо теплим.
- Якщо на Анисью йде сніг, то влітку можна очікувати сильних дощів
- Люди, які народилися в День Анісії, 12 січня, є дуже щасливими
- Якщо на Анисью воробей голосно цвірінькає — чекай швидкої відлиги
- Якщо вночі 12 січня дме вітер з півдня, то рік буде щасливим і врожайним, а літо теплим. Західний вітер — в річках багато риби
- Якщо піде сніг, то це прикмета до того, що літо буде дощовим і похмурим
- Якщо людина народилася на Анисью, 12 січня, то він буде відмінним теслею і мисливцем
- На Анисью можна молитися про лікування шлункових хвороб
- Знайти в цей день хустку, що лежить на дорозі — ознака того, що на людину може бути наведена порча. Тому, в день 12 січня намагаються не приймати ніяких подарунків від чужих людей. Крім того, вважалося, що існує небезпека зустрітися з нечистю.
- Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов’язаний з землею, обіцяє смерть
- Якщо 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині
- Якщо вдень ясно, то це прикмета до того, що скоро настане потепління
- В’язати, прясти або шити на Анисью — до нещастя
- Якщо на небі 12 січня не видно зірок, значить, погода зміниться
- Якщо встати ввечері на перехрестя і голосно вимовити ім’я хворої людини, то він незабаром одужає
- На Анисью не солять їжу, інакше можна накликати на себе біду