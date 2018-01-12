ДОНЕЧЧИНІ ОБІЦЯЮТЬ ПРИХІД МОРОЗІВ І СНІГУ 12.01.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Жителі Донецької області нарешті до кінця тижня дочекаються повернення справжньої зими. З 14 січня, як прогнозують синоптики в Укргідрометцентрі, в Донецькій області чекають великих морозів, вітряної та сніжної погоди. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:зима, капри, КАПРИ ТВ, Новости Покровска, погода, Покровск Додати коментар Отменить ответ