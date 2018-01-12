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ДОНЕЧЧИНІ ОБІЦЯЮТЬ ПРИХІД МОРОЗІВ І СНІГУ

12.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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Жителі Донецької області нарешті до кінця тижня дочекаються повернення справжньої зими. З 14 січня, як прогнозують синоптики в Укргідрометцентрі, в Донецькій області чекають великих морозів, вітряної та сніжної погоди.

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