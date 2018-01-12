ГОРОСКОП НА 12 СІЧНЯ

ОВЕН
Ваші очікування справдяться. Не бійтеся ризикувати.
ТЕЛЕЦЬ
Ваші плани на вихідні змінить раптовий дзвінок.
БЛИЗНЮКИ
Ви багато вимагаєте від другої половинки. Зробіть сюрприз.
РАКИ
Щирі наміри принесуть вам неймовірне щастя.
ЛЕВ
Спонтанне рішення може змінити долю. Життя варте ризику.
ДІВА
У вас хвиля перемог у різних сферах. Сміливо дійте.
ТЕРЕЗИ
Ви отримаєте багато компліментів. Ваша краса вразить усіх.
СКОРПІОН
Ви неймовірні. Багатьох надихаєте на хороші вчинки.
СТРІЛЕЦЬ
Ви варті найкращого. Завжди собі це говоріть.
КОЗЕРІГ
Ви нарешті здолаєте внутрішні бар’єри і комплекси.
ВОДОЛІЙ
Будьте готовими до того, що вам запропонують підвищення.
РИБИ
У вас з’явиться прихильник. Цікаво, чим ви його надихнули?!