12 січня 2018 року в Україні набув чинності новий перелік обтяжуючих обставин при скоєнні злочинів. Відповідні норми закону про протидію домашньому насильству і насильству по відношенню до жінок напередодні були опубліковані в «Голосі України».
Зокрема, з 12 січня в Україні злочини скоєні на грунті статевої приналежності або в присутності дитини мають обтяжуючі обставини. Крім того, до таких належать злочини проти осіб з особливими потребами, які страждають психічними розладами або з вадами розумового розвитку.