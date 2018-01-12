ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 12 СІЧНЯ

- 1910 — юна пара з Китаю стала наймолодшими батьками в історії — батькові було 9 років, а матері — 8.
- 1919 — вступ до міста Чернігова частин Червоної армії. Встановлення радянської влади.
- 1919 — у Києві єврейське національне зібрання, на якому були присутні представники єврейських громад з провінції, обговорило питання про погроми; висловило незгоду з тим, що призначення міністра єврейських справ УНР відбулось без відома і згоди єврейських організацій.
- 1920 — в місто Умань Київської губернії вступили частини Червоної армії. Отаман О. Волох як командуючий військами ревкома Правобережжя видав наказ про входження його підрозділів до складу Червоної армії з метою «знищення петлюрівщини-партизанщини».
- 1920 — у Варшаві (Польща) відбулося засідання членів уряду УНР за участю голови Директорії С. Петлюри, на якому заслухано доповідь міністра праці О. Безпалка про діяльність уряду в Україні, становище в Україні, рішення уряду скликати предпарламент та про затвердження Брацлавської краєвої управи; обмірковано справу повернення в Україну міністерських апаратів, урядовців і громадян, що перебували на території Польщі. Після обмірковування питання про відносини України з Польщею визнано, що «посовування польських військ на Україну є небажаним і шкодливим», а тому дипломатична місія УНР мала докласти зусиль для того, щоб «застерегти поляків від офензиви на Україну».
- 1923 — у Кривому Розі ДПУ викрило велику українську повстанську організацію. Заарештовано понад 200 осіб.
- 1928 — в США вперше стратили на електричному стільці жінку.
- 1928 — у Москві ОДПУ видало розпорядження своїм місцевим органам, у тому числі ДПУ УСРР, про реалізацію вилученого у приватників хліба.
- 1938 — німецький археолог Вільгельм Кеніг при розкопках під Багдадом виявив предмет, який виявився найдавнішою батареєю з гальванічних елементів.
- 1939 — в Хусті відбулися установчі збори «Товариства греко-католицьких священиків». Ця організація духовенства поклала своїм завданням працювати над «поглибленням українського національного духу, займатися освітньою і господарською працею серед карпато-українського народу». Окремою резолюцією молоді священики засудили «мад’ярофільство старої генерації». Головою товариства обрано о. Ю. Станинця, відомого під письменницьким псевдонімом «Зореслав».
- 1939 — у Полтаві почали курсувати перші шість таксі.
- 1942 — рейхскомісар України видав постанову про застосування суворих заходів покарання щодо гірників, що ухиляються від реєстрації на біржі праці і тим самим саботують наказ окупаційної влади про обов’язкову трудову повинність.
- 1942 — рейхскомісар України Е. Кох видав директиву всім генерал- і гебітскомісарам про умови відкриття початкових шкіл. Навчанням охоплювалися діти віком до 11 років. Але школу дозволялося відкрити при дотриманні певних умов, зокрема: наявність палива, відсутність небезпеки поширення інфекційних захворювань, наявність достатньої кількості благонадійних учительських сил, відсутність потреби використання шкільних будинків для інших необхідних цілей. Запроваджувалася українська мова навчання. Заборонялося використовувати радянські підручники, посібники, плани, програми.
- 1943 — у Сумській області окупанти спалили повністю село Антонівка Ямпільського району, загинуло 97 жителів.
- 1944 — війська 1-го Українського фронту зайняли райцентри Сарни, Степань та за участі партизанського з’єднання О. Сабурова здобули райцентри Висоцьк і Володимирець (Рівненська обл.).
- 1944 — опубліковано звернення президії Верховної Ради УРСР і ЦК КП(б)У до населення окупованих областей України. У ній виголошено заклики до боротьби з окупантами та «українськими націоналістами».
- 1945 — розпочалась Сандомирсько-Сілезька стратегічна наступальна операція військ 1-го Українського фронту, що тривала до 3 лютого. Метою операції було розгромити кельце-радомську групу ворога, звільнити південну частину Польщі, вийти до р. Одер і захопити плацдарм на її лівому березі.
- 1945 — розпочалась Західно-Карпатська стратегічна наступальна операція військ 4-го Українського і головних сил 2-го Українського фронтів, що тривала до 18 лютого. Метою операції було розбити угрупування військ ворога, що перебували в Західних Карпатах, подолати силами 4-го Українського фронту Західні Карпати і вийти на підступ до Моравсько-Остравського району.
- 1945 — розпочалася Вісло-Одерська стратегічна наступальна операція радянських військ, яка тривала до 3 лютого. Метою операції було розгромити групу армій «А», завершити визволення Польщі і створити хороші умови для удару на Берлін.
- 1954 — в австрійській провінції (землі) Форарльберг внаслідок сходження лавини загинули 200 людей. Через 9 годин друга лавина поховала під собою ще 115 осіб.
- 1955 — у Дніпропетровську відкрито регулярний рух поїздів новим залізничним мостом через Дніпро, довжина мосту — 1,5 км.
- 1964 — Римський Папа Павло VI призначив митрополита Йосипа Сліпого членом конгрегації для Східної церкви.
- 1965 — мер міста Торонто (Канада) підписав прокламацію про проголошення 22 січня «Днем української незалежності».
- 1967 — вперше кріоновано людину Джеймса Бедфорда
- 1972 — КГБ здійснило в Україні серію арештів молодої інтеліґенції (операція «Блок»). Були заарештовані В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Зіновій Антонюк, Данило Шумук, Микола Плахотнюк, Леонід Плющ, Олесь Сергієнко, Іван Коваленко, Іван Гель, Ірина Калинець, Михайло Осадчий, Стефанія Шабатура.
- 1981 — відбулася прем’єра серіалу «Династія» на телеканалі Ай-Бі-Сі.
- 1990 — Румунія стала першою з країн Східної Європи і колишніх членів Організації Варшавського договору, яка заборонила комуністичну партію.
- 1998 — 19 країн-членів Євросоюзу підписали протокол про заборону клонування людини.
- 2004 — найбільше (на той час) у світі круїзне судно «Queen Mary 2» вирушило у своє перше плавання через Атлантичний океан.
- 2007 — Китай збив власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років.
- 2010 — близько 17-00 за місцевим часом, в центральній частині Гаїті з незначним інтервалом відбулись два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9 відповідно. Паралізований телефонний зв’язок і лінії електропередач, зруйновано і пошкоджено багато будівель, зокрема президентський палац і будинок штаб-квартири миротворчої місії ООН. Загинуло щонайменше 250 тисяч осіб. Збитки від природного катаклізму сягнули 9 млрд доларів.