ІМЕНИНИ 11 СІЧНЯ

Ганна — жіноче ім’я єврейського походження. Походження імені Ганна пов’язано з такими словами на івриті як «благодать», «сила», «хоробрість». Деякі дослідники вказують, що ім’я Анна може означати «милість божа».
Варвара — це жіночий варіант імені Варвар (розмовний Варварий). Походження імені Варвара від грецького “барбарос” – іноземець. Близький до росіян словами “язиката хвеська”, “тарабара” – незрозуміло базікає. Сенс слова “Барбарос” – говорить не по-грецьки.
Іван — ім’я на івриті звучить як Йоханан, що в перекладі означає «буде помилуваний», «Бог пожалів». Це ім’я дуже поширене у слов’янських народів, найчастіше його можна зустріти у українців, білорусів, хорватів, болгар, сербів, словенців, македонців. До слов’ян ім’я Іван прийшло з Греції, а ось справжнє походження імені Іван, мабуть, здивує всіх – воно єврейське.
Наталія — жіночий варіант рідкісного старовинного імені Наталій. Походження імені Наталя від латинського слова “на-таліс” – рідний. “Диэс наталіс” – день різдва, латинський свята різдва. Цей же корінь в жіночому імені Рената (відродилася, знову народжена). Інше тлумачення має єврейське коріння Натан – дарований.