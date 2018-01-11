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У СІЧНІ ЗАРПЛАТИ ВЧИТЕЛІВ ЗРОСТУТЬ

11.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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Кабмін підвищив зарплати педагогам. Зарплати вчителів зростуть в середньому на 1,5 тис. гривень з січня 2018 року. Про це в ході засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Він закликав Міністерства: соціальної політики, освіти, молоді та спорту, культури, включно з Міністерством фінансів попрацювати над варіантами необхідних рішень, щоб ситуація на місцях була врегульована «.

Таким чином середня заробітна плата вчителя становитиме 6,5-8,5 тис. гривень на місяць.

Кабмін 11 січня прийняв постанову «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників».

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