У СІЧНІ ЗАРПЛАТИ ВЧИТЕЛІВ ЗРОСТУТЬ

Кабмін підвищив зарплати педагогам. Зарплати вчителів зростуть в середньому на 1,5 тис. гривень з січня 2018 року. Про це в ході засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Він закликав Міністерства: соціальної політики, освіти, молоді та спорту, культури, включно з Міністерством фінансів попрацювати над варіантами необхідних рішень, щоб ситуація на місцях була врегульована «.
Таким чином середня заробітна плата вчителя становитиме 6,5-8,5 тис. гривень на місяць.
Кабмін 11 січня прийняв постанову «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників».