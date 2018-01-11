У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ СЕМІНАР З ЛЕГАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

З метою попередження випадків торгівлі людьми, які трапляються внаслідок нелегальної трудової міграції громадян України за кордон, служба зайнятості регулярно проводе профінформаційні семінари для безробітних.
11 січня у Покровському міському центрі зайнятості відбувся другий семінар з «Легальної зайнятості» у цьому році, за участі представника Громадської приймальні м.Покровськ Української Гельсінської спілки з прав людини Артема Безрука. У заході прийняло участь 4 особи, які перебувають на обліку у службі зайнятості.
Під час проведення заходу провідний юрисконсульт Покровського міського центру зайнятості Донецької області Віталій Черник розкрив питання офіційного працевлаштування, оподаткування доходів із заробітної плати. Крім того, звернув увагу на відповідальність роботодавців за використання неоформленої найманої праці, на переваги соціального та пенсійного забезпечення офіційно працевлаштованих громадян.
Артем Безрук повідомив про діяльність мережі громадських приймалень УГСПЛ в Україні, які працюють за єдиними стандартами діяльності щодо обліку звернень і консультацій, порядку та процедур діяльності, а також мають стандарти якості надання правової допомоги, яку надають на безоплатній основі.