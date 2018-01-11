СУПРУН ОТРЕАГИРОВАЛА НА ПАНИКУ ВОКРУГ КОРИ

Эпидемии кори в Украине нет, но родители должны вакцинировать своих детей.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун перед заседанием Кабмина.
«Есть вспышки в Киеве, был в таборе ромов и в цирке, но вы никогда не знаете, когда вокруг вас будут больные люди, поэтому нужно иметь прививки, чтобы защитить себя и своих детей. Но об эпидемии речь не идет», — сказала Супрун.
С сентября 2017 года работает штаб, который контролирует ситуацию с этим заболеванием, потому что была вспышка кори зафиксирована в 3 областях, а теперь еще и в Киеве. По словам Супрун, в областях уже вакцинированы почти 80% детей, а также запретили воспитанникам без прививки посещать детсады и школы.
«Как вы знаете, большинство детей, заболевших корью, не имели прививки. Поэтому важным является прививка, это защищает человека от заболевания», — добавила она.
Заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза, по всей стране зарегистрировано уже более трех тысяч случаев. Наиболее распространена корь в Одесской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. Об этом сообщают местные департаменты здравоохранения. Вообще количество вспышек около 100 в 15 регионах страны. Зарегистрировано пять летальных исходов, в том числе умерло двое детей.