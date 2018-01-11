У цей день вшановують пам’ять 14 тисяч вбитих немовлят, про що розпорядився цар Ірод, правлячий Віфлеємом, для того щоб виявити і умертвити немовляти Ісуса Христа. Вважається, що якщо людина народилася 11 січня, то він буде невдачливий і завжди стане стикатися з труднощами в житті. В якості оберега таким людям варто носити камінь онікс.
11 січня — період найсильніших морозів. Селяни в цей день відпочивали від напруженої роботи в полях і очікували відлиги. Вважалося, що День Йосипа Обручника є дуже «страшним», а тому, в темний час доби 11 січня люди намагалися не виходити на вулицю, а проводили час за ворожіннями і посиденьками, розповідаючи один одному байки, легенди, страшні історії. З цим днем також пов’язані свої, особливі прикмети.
У День Іофіс Обручника особливо берегли дітей, оскільки вважалося, що на них 11 січня починає полювати нечиста сила. Дітям забороняли виходити з дому, клали малюкам в колиску сушений квітка будяків, щоб відлякати нечисть. Вважалося, що в якості оберега можна також використовувати залізні предмети (наприклад, молот, серп). Їх 11 січня клали під люльку на ніч. Батьки відправлялися до церкви, щоб помолитися за своїх дітей.
Народні прикмети на 11 січня
- Якщо 11 січня дме північний вітер, а на небі немає хмар, значить, незабаром прийдуть сильні морози
- Вважається, що на Іофіс Обручника активна нечиста сила, а тому, багато хто може побачити її своїми очима
- Якщо 11 січня розпалити багаття у дворі, то разом з полінами згорять всі неприємності й прикрощі, тривоги і хвороби
- Якщо кінь спить стоячи — чекай холоднечу і холодні дні. Якщо ж кінь лягла на землю — незабаром потеплішає
- Якщо в День Йосипа Обручника мете заметіль, значить, місяць липень буде похмурим
- Якщо сніг 11 січня падає з неба великими пластівцями, можна очікувати відлиги найближчим часом
- Якщо дим йде стовпом — скоро нагрянуть холоду. Якщо ж він стелиться по землі, то випаде сніг або піде дощ
- Якщо кури всілися на сідало — прикмета до того, що скоро прийде холоднеча. Якщо ж підійнялися високо, то морози будуть затяжними і суворими
- Мерехтливі зірки на небі — до холодів
- Якщо вікна 11 січня запітніли — незабаром потеплішає
- Якщо ліс шумить — скоро, за прикметами, почнуться теплі дні
- Якщо 11 січня тепло, то і весна теж буде теплою
- Низькі хмари віщують суворі холоди
- Ворожіння на весілля і прийдешнє 11 січня в цей день — найвірніші. Можна залишити в сараї підвішеним гребінь, а вранці подивитися, якого кольору волосся на ньому залишилися, що і допоможе визначити колір волосся нареченого.