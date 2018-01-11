НА ДОНЕЧЧИНІ СУДИТИМУТЬ ЧОЛОВІКА ЗА САМОВІЛЬНЕ ЗАХОПЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Наприкінці вересня 2016 року 60-річний мешканець Першотравневого району Донецької області, не маючи правовстановлюючих документів, вчинив самовільне зайняття земельної ділянки площею 6 га на території Мелекінської сільської ради Мангушського району.
Вказана земельна ділянка належить до категорії земель житлової та громадської забудовикомунальної власності. Однак чоловік використовував землю для обробки, вирощування та збирання врожаю сільськогосподарських культур.
У результаті протиправних дій правопорушника державі завдано матеріальну шкоду на загальну суму понад 120 тис грн гривень.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у самовільному зайнятті земельної ділянки, якими завдано значної шкоди її власнику, чоловік вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 197-1 КК України.
Під час досудового розслідування, яке проводилось за процесуального керівництва прокуратури Донецької області, накладено арешт на майно підозрюваного.
На теперішній час обвинувальний акт скеровано до суду.
Прес-служба прокуратури Донецької області