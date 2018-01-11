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КАБМІН ДАВ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИХІДНИМ НА 2018 РІК

11.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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Кабінет міністрів України на засіданні в четвер, 11 січня, дав свої рекомендації щодо перенесення робочих днів у 2018 році в зв’язку з державними святами.

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