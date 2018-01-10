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HTC ПОКАЗАЛА VR-ШЛЕМ VIVE PRO С УВЕЛИЧЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДИСПЛЕЯ

10.01.2018 Техновини, Увага! Комментариев нет
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Компания HTC привезла на выставку CES 2018 новую версию гарнитуры виртуальной реальности, которая получила дисплеи с суммарным разрешением 2880х1600 точек (615 ppi). Для сравнения, у обычного шлема HTC Vive разрешение составляет 2160х1200 точек (483 ppi).

Одним только разрешением нововведения не ограничиваются. HTC Vive Pro оборудован наушниками с собственным усилителем, двумя микрофонами и двумя дополнительными камерами. К сожалению, цену и дату начала продаж HTC Vive Pro производитель пока не называет.

Помимо новой модели шлема HTC представила модуль Vive Wireless Adaptor со встроенным аккумулятором для беспроводного подключения гарнитуры виртуальной реальности к компьютеру. Адаптер поступит в продажу в третьем квартале 2018 года.

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