У СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

10 січня 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості пройшло перше в цьому році засідання центру розвитку підприємництва. Участь у заході прийняли представники державних установ, а саме: Покровського міського центру зайнятості Донецької області на чолі з заступником директора Наталією Воробйовою, представники Донецького міського центру зайнятості, Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Донецькій області, та представники виконавчого комітету Покровської міської ради. Також, участь взяли 3 безробітні, які мають наміри започаткувати власну справу.
«Служба зайнятості – сервісна установа, яка виконує вкрай важливу соціальну функцію, допомагаючи людям», — розпочала захід заступник директора Покровського міського центру зайнятості Наталія Воробйова.
Сьогоднішня зустріч пройшла під гаслом «В курсі основ оподаткування». Під час заходу спеціаліст Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Донецькій області проінформувала присутніх про види оподаткування, проблемні аспекти оподаткування малого та середнього бізнесу, регулювання відповідальності за податкові правопорушення в Україні, враховуючи перспективні напрямки діяльності присутніх безробітних осіб.
Присутній підприємець Валентин Шатохін поділився досвідом та враженнями від участі у грантовому проекті «Український Донецький куркуль» та закликав до участі в ньому, а також, наголосив на необхідності підбору кадрів для роботи на його підприємстві та подальшій співпраці зі службою зайнятості.
В ході заходу учасники жваво обговорювали умови надання грантів та потенційні можливості майбутніх підприємців. Представниками присутніх організацій були надані професійні консультації, а вже діючі та майбутні підприємці отримали вичерпні відповіді на питання.