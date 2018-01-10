У цей період тривають святочні ворожіння, гуляння, вечорниці та зібрання. Люди ходять в гості, виконують пісні і танці.
У народі 10 січня отримало назву «Домочадців день» — саме тепер намагалися зібратися всією родиною в будинку, повечеряти і поспілкуватися. Ввечері молодь збиралася обов’язково в компанії для того, щоб поворожити, поводити хороводи, познайомитися і завести відносини для подальшої весілля. Довгими зимовими вечорами з вуст в уста передавалися оповіді та народні пісні.
Одне з ворожінь, популярних у молоді, було наступним. 10 січня всі виходили за село на пагорб, де напередодні вбивалися в землю кілочки. Якщо загадати бажання, а потім зав’язати на кілку стрічку, то воно обов’язково збудеться.
Народні прикмети на 10 січня
- Якщо у цей день на деревах помітний іній, а вітру зовсім немає — чекай врожайного року і удачі у всіх справах
- Якщо людина народилася в День Ігнатія, то він буде любити домашній затишок, а значить, буде прекрасним господарем. Таким людям в якості талісмана рекомендують носити халцедон.
- Кажуть, що все зроблене зі своєю сім’єю 10 січня буде благословенне і принесе плоди в майбутньому, зробивши людину по-справжньому щасливою
- В Домочадців день народжуються лагідні і добрі люди, які будуть господарськими і зразковими семьянинами
- Якщо сіль раптом відсирів — чекай негоди
- Якщо 10 січня дістати заговоренную сіль і додати її в страви домочадців, то весь рік ніхто в родині не буде сваритися
- Якщо 10 січня погода безвітряна — чекай доброго врожаю
- Якщо на сіні в стодолі утворювався іній, це передвіщав сире і літо непогідне
- Якщо зіграти весілля 10 січня — шлюб буде щасливим
- Якщо в день 10 січня прийняти колядників, то це стане запорукою здоров’я і благополуччя, захистить будинок від псування і пристріту, вбереже худобу від хвороб
- Якщо кішка 10 січня спить весь день — чекай потепління
- Якщо собака вилізла з будки і лягла на сніг — прикмета до того, що бути хуртовини
- Якщо з неба падають великі снігові пластівці — зовсім скоро потеплішає
- Якщо білизна 10 січня сохне повільно — чекай доброго врожаю льону
- Якщо риба в річці веде себе неспокійно і хвостом хлюпоче, незабаром буде заметіль
- Якщо зграї горобців 10 січня весело цвірінькають під дахом будинку — чекай теплої погоди
- Заметіль 10 січня — прикмета, яка обіцяє мокре, дощове і сире літо