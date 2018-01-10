ПОНАД 16 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ ПОДАТКІВ СПЛАТИЛИ ПІДПРИЄМСТВА ДОНЕЧЧИНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ

За результатами роботи Головного управління ДФС у Донецькій області за 2017 рік до зведеного бюджету країни від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів надійшло 16,3 млрд грн, що на 2,8 млрд грн перевищує показники 2016 року.
Відповідно до розподілу коштів більше половини від загальної суми надходжень, а саме 57%, перераховано до місцевих бюджетів регіону. Цьогоріч місцеві громади отримали 9,4 млрд грн, що на 941 млн грн більше, ніж у 2016 році. Додаткові кошти, які надходять на рахунки місцевих громад, спрямовуються на поліпшення соціальних умов мешканців регіону.
До Державного бюджету України з початку звітного року суб’єкти господарювання Донецької області спрямували 7,0 млрд грн, що на 37% або на 1 млрд 896 млн грн більше, ніж за дванадцять місяців 2016 року.
Позитивна динаміка надходжень до бюджетів усіх рівнів досягнута завдяки злагодженій роботі органів фіскальної служби Донеччини та сумлінному ставленню платників податків до сплати податкових зобов’язань.
Впродовж 2017 року основні бюджетоутворюючі джерела залишились незмінними:
52% — податок на доходи фізичних осіб (8 млрд 502 млн грн);
13% — податок на додану вартість (2 млрд 86 млн грн);
11% — податок на прибуток підприємств (1 млрд 844 млн грн);
5% — екологічний податок (951 млн гривень).